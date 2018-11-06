Новым главным тренером «Уфы» может стать Сергей Юран

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-06T15:12:59+03:00

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Руководство футбольного клуба «Уфа» после поражения от «Крыльев Советов» обдумывает возможность отставки главного тренера Сергея Томарова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», уже завтра, 7 ноября, команде могут представить нового наставника. По информации издания, им станет Сергей Юран, который в настоящее время возглавляет клуб ПФЛ из Красногорска «Зоркий».

В самом башкирском клубе пока эти слухи не комментируют.

Примечательно, что недавно назначенный врио главы Башкирии Радий Хабиров ранее как раз работал мэром подмосковного Красногорска, активно участвовал в жизни «Зоркого» и хорошо знаком с Юраном.