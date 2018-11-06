Новым главным тренером «Уфы» может стать Сергей Юран
Назначение может произойти уже 7 ноября
Фото: архив "КП"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:
Руководство футбольного клуба «Уфа» после поражения от «Крыльев Советов» обдумывает возможность отставки главного тренера Сергея Томарова.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», уже завтра, 7 ноября, команде могут представить нового наставника. По информации издания, им станет Сергей Юран, который в настоящее время возглавляет клуб ПФЛ из Красногорска «Зоркий».
В самом башкирском клубе пока эти слухи не комментируют.
Примечательно, что недавно назначенный врио главы Башкирии Радий Хабиров ранее как раз работал мэром подмосковного Красногорска, активно участвовал в жизни «Зоркого» и хорошо знаком с Юраном.