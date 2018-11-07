2018-11-07T06:38:37+03:00
Происшествия

25-летний житель Башкирии до смерти избил своего товарища

Мужчина отказался продолжить с ним употреблять спиртное
Эльвина АПАРИНА
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3 ноября утром в вагончике во дворе частного дома в одной из деревень Стерлитамакского района нашли тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным, его убил 25-летний собутыльник. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили в следкоме, мужчины выпивали. В какой-то момент погибший собрался идти домой, но второй настаивал на том, чтобы выпить еще, а тот отказался. Тогда обвиняемый стал его избивать, нанося удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Утром его тело обнаружила женщина, живущая по соседству, и вызвала полицию.

- Злоумышленник признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время мужчина задержан, - сообщили в ведомстве.

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