2018-11-06T14:35:56+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили 43-летнего мужчину, который убил четырехмесячного ребенка

Злоумышленника раздражал плач малыша
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Уфе вынесли приговор 43-летнему жителю Бурзянского района, он обвиняется в убийстве малолетнего лица, находившегося в беспомощном состоянии.

Напомним, что вопиющий случай произошел в октябре 2017 года. Родители оставили троих детей с бабушкой в деревне Кургашлы, а сами уехали в Магнитогорск.

Вечером пенсионерка решила пригласить к себе своего друга, чтобы посидеть и выпить. Далее гостя в процессе употребрения начал раздражать плач четырехмесячного малыша. Тогда он вынес его без верхней одежды из дома на улицу и оставил лежать на крыльце. Впоследствии он несколько раз ударил младенца ногой. Ребенок скончался на месте от черепно-мозговой травмы. Тело убитого обнаружили соседи, которых родители попросили проведать детей.

В прокуратуре рассказали, что подсудимый не признал вину в совершении преступления.

Суд приговорил его к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с мужчины взыскано 850 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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