2018-11-06T19:54:43+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 32-летний Рустам Шайсултанов

О нем нет вестей с 25 сентября
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии уже полтора месяца разыскивают 32-летнего Рустама Шайсултанова, который выехал из дома из села Бураева в Уфу 25 сентября и пропал. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам РОО «Поиск детей».

Приметы Рустама: рост 175-180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные с залысиной.

Был одет в темные джинсы, темно-синий свитер, темно-синюю куртку (ветровка) и черные кроссовки с белой шнуровкой.

Если вам известно о местонахождение пропавшего, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефону 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

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