Появились подробности смерти водителя из Башкирии за рулем автобуса

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-06T14:12:37+03:00

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Стали известны подробности вчерашнего ЧП на автодороге Магнитогорск – Белорецк. Ранее «Комсомолка» сообщала, что водитель микроавтобуса «Тойота» съехал с дороги. Ему стало плохо за рулем. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Авария произошла на территории Абзелиловского района - в районе деревни Ниязгулово. Автобус врезался прямо в дерево.

Сначала была информация, что автобус был пуст, однако, выяснилось, что в салоне помимо водителя была одна пассажирка. К счастью, она не пострадала.

В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.