В Уфе ужесточили приговор 59-летнему преподавателю-взяточнику

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-06T12:18:03+03:00

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В верховном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 59-летнего преподавателя БГАУ, который получил взятку от студентки. Ранее его приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что инцидент произошел в июне 2017 года. Преподаватель предложил первокурснице «купить» оценку по дисциплине «Микроэкономика» без фактической проверки знаний за 13-15 тысяч рублей. Учащаяся сообщила о данном факте в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан с поличным.

Прокуратура, посчитав наказание чрезмерно мягким, обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Верховный суд республики согласился с доводами апелляционного представления и увеличил сумму штрафа до 130 тысяч рублей.