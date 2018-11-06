Жители Башкирии могут выиграть 500 тысяч рублей на запуск своего стартапа

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-06T16:36:25+03:00

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Авторы бизнес-идей из Башкирии могут выиграть полмиллиона рублей на запуск своего стартапа. Для этого нужно подать заявку на любой из конкурсов Фонда содействия инновациям: УМНИК или УМНИК-НТИ.

Заявки на конкурс УМНИК принимаются до 23 ноября на сайте конкурса. Главные требования к участникам - возраст не старше 30 лет и желание запустить свой бизнес. В прошлом году финансирование в рамках программы УМНИК получили 15 участников из разных городов Башкирии.

Конкурс УМНИК-НТИ принимает заявки по четырем направлениям. До 9 ноября можно заявить проекты по воздушному транспорту, до 12-го - по автомобильному, до 18 ноября - по морскому транспорту и биотехнологиям. По этой программе только в прошлом году 6 ребят получили финансовую поддержку от Фонда.

- Многие жители республики, планирующие открыть бизнес, ошибочно полагают, что программы УМНИК и УМНИК-НТИ рассчитаны лишь на студентов и аспирантов. На самом деле абсолютно не важно, учитесь вы или работаете, важен лишь ваш проект и то, насколько он интересен с коммерческой точки зрения, - комментирует программу исполнительный директор Фонда поддержки и развития науки РБ Руслан Шаймухаметов.

Если у вас есть проект и вопросы по участию в конкурсе, можно получить консультацию в региональном представительстве Фонда Бортника (ул. Кирова, 15) по телефону (347) 294-90-02 или почте rb.fasie@gmail.com