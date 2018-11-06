2018-11-06T11:24:17+03:00
Политика

Радий Хабиров мэру Уфы Ульфату Мустафину: Вам досталось нехорошее наследство

Врио главы Башкирии возмутился работой администрации Уфы в эпоху Ялалова
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Во время оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики зачитал доклад о проблемах в сфере застройки Уфы. Хабиров отметил, что в эпоху предыдущего мэра, горадминистрация не контролировала работу застройщиков, которые по условиям работы были обязаны построить объекты инфраструктуры, но так этого и не сделали. По словам руководителя региона, при заключении договоров, условия строительства школ и детсадов были прописаны «не конкретно, без определения сроков».

- Более того, зачастую, территория, предназначенная для размещения школ и детских садиков, от прав третьих лиц не освобождена. То есть сказки рассказывали, - резюмировал Хабиров. – Действующие договоры не содержат конкретных формулировок об обязанностях застройщиков. Это позволяет им уклоняться от обязательств. Ульфат Мансурович, в этой части вам досталось тяжелое наследство. Нехорошее наследство, - заявил он обращаясь к мэру Уфы Ульфату Мустафину.

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