В Башкирии прекращены поиски 22-летней молодой матери Алины Щербаковой

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-06T11:47:44+03:00

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В Белорецке свернули поиски 22-летней Алины Щербаковой, о которой не было вестей две недели. 28-го октября во второй половине дня она вышла из дома и не вернулась.

Сама она проживает с бабушкой и трехлетней дочерью. Ребенка она оставила свекрови, а сама исчезла. Обеспокоенная бабушка написала заявление в полицию, а соседи распространили информацию по социальным сетям.

Увидев, что ее ищут, Алина сама вышла на связь. В социальных сетях она написала: «Жива я, все нормально».

Правда, домой пока женщина не торопится и не говорит, когда конкретно вернется:

- Я ей говорю, позвони, а она говорит, нет, денег на телефоне нет. Надеюсь, что это точно она сидит через свой аккаунт. Не знаем, когда вернется, ждем, - говорит соседка Алины.