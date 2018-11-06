В Башкирии прекращены поиски 22-летней молодой матери Алины Щербаковой
В Белорецке свернули поиски 22-летней Алины Щербаковой, о которой не было вестей две недели. 28-го октября во второй половине дня она вышла из дома и не вернулась.
Сама она проживает с бабушкой и трехлетней дочерью. Ребенка она оставила свекрови, а сама исчезла. Обеспокоенная бабушка написала заявление в полицию, а соседи распространили информацию по социальным сетям.
Увидев, что ее ищут, Алина сама вышла на связь. В социальных сетях она написала: «Жива я, все нормально».
Правда, домой пока женщина не торопится и не говорит, когда конкретно вернется:
- Я ей говорю, позвони, а она говорит, нет, денег на телефоне нет. Надеюсь, что это точно она сидит через свой аккаунт. Не знаем, когда вернется, ждем, - говорит соседка Алины.