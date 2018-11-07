2018-11-07T18:38:45+03:00
Общество

«Прости, что не спасли»: в Башкирии от страшной болезни скончалась трехлетняя малышка

Организм девочки не выдержал борьбу с раком
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Пару месяцев назад «КП-Уфа» писала о трехлетней Альмире Абдуллиной из села Акъяр: мы рассказывали о том, как маленькая девочка отчаянно сражалась за свою жизнь, но страшная болезнь – рак головного мозга – забирала ее последние силы. Больницы, две операции, разные тактики лечения – все это не приносило никаких результатов. Врачи советовали родителям Альмиры смириться и готовиться к ее уходу, но те до последнего отказывались верить в худшее, попутно рассылая заявки в европейские клиники

К сожалению, молитвы оказались бессильными, и 31 октября малышка умерла. Опухоль слишком выросла, сдавив ствол головного мозга, и постепенно все органы жизнедеятельности отказали.

- Дорогие наши друзья! Наша Альмирочка сегодня стала ангелом. Наше солнышко покинула нас навсегда. Прости нас, что не спасли тебя, - написали родители на странице в группе поддержки девочки.

Редакция «КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родителям Альмиры Абдуллиной.

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