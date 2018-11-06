Радий Хабиров: Чтобы я не слышал, что снегоуборочной техники нет

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-06T09:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время оперативного совещания правительства Радий Хабиров потребовал от коммунальных служб отчета о готовности снегоуборочной техники к зиме. Те ответили, что республика готова встретить период снегопадов.

- Мы на пороге зимы. Какая будет погода – не знаем. Когда зима начнется, и мы будем задыхаться в снегу, чтобы я не слышал, что техники нет! Готовность вы подтвердили, - заявил Хабиров.

Напомним, что ранее врио главы республики говорил, что в скором времени в Уфе появится дополнительная снегоуборочная техника. Закупят ее на средства из регионального фонда.