Радий Хабиров: Чтобы я не слышал, что снегоуборочной техники нет
Глава республики призвал коммунальщиков готовиться к суровой зиме
Радий Хабиров удостоверился в готовности республики к зимнему периоду
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Во время оперативного совещания правительства Радий Хабиров потребовал от коммунальных служб отчета о готовности снегоуборочной техники к зиме. Те ответили, что республика готова встретить период снегопадов.
- Мы на пороге зимы. Какая будет погода – не знаем. Когда зима начнется, и мы будем задыхаться в снегу, чтобы я не слышал, что техники нет! Готовность вы подтвердили, - заявил Хабиров.
Напомним, что ранее врио главы республики говорил, что в скором времени в Уфе появится дополнительная снегоуборочная техника. Закупят ее на средства из регионального фонда.