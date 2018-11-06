2018-11-06T09:14:39+03:00
Общество

Радий Хабиров: Чтобы я не слышал, что снегоуборочной техники нет

Глава республики призвал коммунальщиков готовиться к суровой зиме
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров удостоверился в готовности республики к зимнему периодуРадий Хабиров удостоверился в готовности республики к зимнему периоду
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Во время оперативного совещания правительства Радий Хабиров потребовал от коммунальных служб отчета о готовности снегоуборочной техники к зиме. Те ответили, что республика готова встретить период снегопадов.

- Мы на пороге зимы. Какая будет погода – не знаем. Когда зима начнется, и мы будем задыхаться в снегу, чтобы я не слышал, что техники нет! Готовность вы подтвердили, - заявил Хабиров.

Напомним, что ранее врио главы республики говорил, что в скором времени в Уфе появится дополнительная снегоуборочная техника. Закупят ее на средства из регионального фонда.

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