«Мне что увольнять пачками?»: Радий Хабиров возмутился строительством мостов в Башкирии

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-06T09:07:42+03:00

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Во время оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров возмутился тем, что власти затягивают строительство двух пешеходных мостов в Бурзянском районе. Заслушав доклад главы района, он буквально вскипел, узнав, что небольшой мост в деревне Набиево строится с 2011 года.

- Коллеги, вы себя слышите со стороны, нет? – сказал Радий Хабиров. – С 2011 года два маленьких моста строят. Совесть то есть? Мне что увольнять сейчас начинать пачками? Мне в понедельник доложите, когда министр ножками пройдет по этим мостам, - подытожил врио главы Башкирии.