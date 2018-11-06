2018-11-06T08:50:15+03:00
Происшествия

На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили женщину

Опознать ее до сих пор не удалось
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 5 ноября, рано утром на проспекте Октября произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 21-летний водитель за рулем «Киа Серато» сбил женщину. Со слов автомобилиста, пешеход переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте аварии до приезда скорой. Погибшая до сих пор не опознана – на вид ей 60 лет. По данному факту начато расследование.

Вторая авария с пешеходом произошла в Сипайлово на улице Королева. 30-летний мужчина на «Сан Йонг» сбил 71-летнюю пенсионерку. Женщину госпитализировали, но через полтора часа она скончалась в реанимации. Пешеход переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

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