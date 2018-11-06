Радий Хабиров раскритиковал чиновников за долгострои

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-06T08:22:20+03:00

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Сегодня, 6 ноября, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров вновь обрушился с критикой на чиновников. Во время обсуждения вопроса о социальных программах он заявил, что затяжное строительство социальных объектов, в частности больниц, недопустимо.

- Меня возмущает, когда и деньги есть вроде, и воля и определенный порядок, а мы какие-то объекты очень долго строим. Если, уважаемые министры, вы намерили себе срок жизни сто тел, то это, конечно хорошо. Но людям надо это быстро все делать. Если строим больницу, значит надо быстро строить. Я не понимаю этого. Если деньги есть, все есть, то это – ваша недоработка, - заявил Хабиров.