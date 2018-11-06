В октябре 2019 года в Уфе откроют онкодиспансер

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-06T08:17:36+03:00

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Стало известно, когда в столице Башкирии откроется онкоцентр. Об этом сообщили в Госкомстрое Башкирии. Отметим, что данный центр входит в список объектов, которые возводятся к 100-летию образования республики. На одном из оперативых совещаний в правительстве Башкирии Радий Хабиров возмутился, что клинику так долго строят.

В данный момент на объекте завершены монолитные работы по каркасу. В скором времени также будет завершена поэтажная кирпичная кладка перегородок. Сейчас проводятся отделочные работы и фасадные работы, утепление.

Сдача объекта запланирована на октябрь 2019 года.