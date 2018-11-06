2018-11-06T08:17:36+03:00
Здоровье

В октябре 2019 года в Уфе откроют онкодиспансер

Последние новости сообщили в Госкомстрое
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

Стало известно, когда в столице Башкирии откроется онкоцентр. Об этом сообщили в Госкомстрое Башкирии. Отметим, что данный центр входит в список объектов, которые возводятся к 100-летию образования республики. На одном из оперативых совещаний в правительстве Башкирии Радий Хабиров возмутился, что клинику так долго строят.

В данный момент на объекте завершены монолитные работы по каркасу. В скором времени также будет завершена поэтажная кирпичная кладка перегородок. Сейчас проводятся отделочные работы и фасадные работы, утепление.

Сдача объекта запланирована на октябрь 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров: Чтобы я не слышал, что снегоуборочной техники нет
«Мне что увольнять пачками?»: Радий Хабиров возмутился строительством мостов в Башкирии
На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили женщину
Радий Хабиров раскритиковал чиновников за долгострои
Уфимские студенты останутся без холодной воды
«Audi» за 500 тысяч: в Уфе пройдет распродажа от судебных приставов
У безработной уфимки украли 12 миллионов рублей
Мэрия Уфы опровергает отмену автобусных маршрутов
В Башкирии загорелось здание колледжа, эвакуировали пять человек
«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Нефтехимик»
«Уфа» на домашнем поле потерпела поражение от «Крыльев Советов»
В Башкирии женщина ударила ножом своего мужа
В Госдуме ответили на стих Шнура об изнасиловании дознавательницы полиции в Уфе
В Уфе на оживленном перекрестке столкнулись легковушка и пассажирский автобус
В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 34-летнего Романа Мытарева
В Башкирии на сельской дороге водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся
В Башкирии на трассе столкнулись внедорожник и отечественная легковушка, один человек погиб
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах
В Башкирии прямо за рулем скончался водитель автобуса
Погода на неделю в Башкирии: дымка на дорогах, дожди и гололед
Уфимский адвокат обнаружил странную надпись на стене у кабинета судьи
Житель Башкирии получил два удара ножом, защищая мать
В Уфе внезапно скончался месячный младенец
В Уфе легковушка влетела в отбойник и перекрыла дорогу