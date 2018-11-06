Уфимские студенты останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-06T07:31:23+03:00

Холодного водоснабжения в зданиях не будет с 10 до 17 часов Фото: Мария ЛЕНЦ

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Студенты сразу трех уфимских учебных заведений останутся без холодной воды.

В городской администрации предупреждают, что из-за плановых работ восьмого ноября без холодной воды останутся три здания в Кировском районе Уфы. Так, водоснабжение отключат в главном корпусе уфимского института развития образования (Мингажева, 126), уфимском лесотехническом техникуме (Мингажева, 120) и одном из корпусов уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники (Кирова, 65/1).

Студентов, по всей видимости, в эти дни ждут сокращенные занятия. Власти города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.