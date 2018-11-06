«Audi» за 500 тысяч: в Уфе пройдет распродажа от судебных приставов

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-06T06:57:05+03:00

Приставы продают имущество должников уже не в первый раз

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В уфимской службе судебных приставов сообщают о предстоящей распродаже автомобилей должников.

В ведомстве добавили, что сами торги пройдут в следующий понедельник, 12 ноября. Купить автомобиль должника сможет любой желающий – для этого будет необходимо подать документы и внести задаток.

Сами торги пройдут в центральном здании республиканского управления службы судебных приставов – по улице Кирова, 99/3. Для уточнения всех вопросов следует звонить по телефону башкирского отделения службы росимущества в Уфе – (347) 250-36-27.

Среди лотов аукциона есть несколько интересных предложений. Например, за «Audi» A5 2007 года выпуска просят 515 тысяч рублей. Стартовая цена на популярный «Nissan» Qashqai 2013 года начинается с 612 тысяч рублей.