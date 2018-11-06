У безработной уфимки украли 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:38 2018-11-06T06:57:36+03:00

Полиция разыскивают жуликов, укравших 12 миллионов рублей у безработной уфимки

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Из дома безработной уфимки украли 12 миллионов рублей, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Известно, что жулики украли чужое имущество из дома в пригородном поселке Нагаево. Журналисты не раскрывают всех подробностей истории. Например, откуда у безработной 45-летней жительницы башкирской столицы взялась такая огромная сумму денег.

Сотрудники МВД факт случившегося подтвердили. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства непростой истории. По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».