Мэрия Уфы опровергает отмену автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 06:21 2018-11-06T06:21:47+03:00

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В мэрии Уфы опровергают отмену двух автобусных маршрутов.

Напомним, что недавно власти республики начали бороться с засильем нелегальных перевозчиков на рынке пассажирских перевозок Уфы. Из-за этого многие «серые» водители перестали выходить на работу. Сейчас столица испытывает проблемы с работой автобусов на отдельных маршрутах.

По всей видимости, из-за этого горожане подумали, что в Уфе отменили два популярных маршрута – 51 и 51а.

- После проверки у водителей автобусов малой вместимости нашли нарушения – отсутствие маршрутных карт. Их деятельность была прекращена. Сейчас на маршруте работают 52 автобуса «Башавтотранса». Информация об отмене маршрутов не соответствует действительности, - сообщили в мэрии.