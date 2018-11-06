В Башкирии загорелось здание колледжа, эвакуировали пять человек
Инцидент произошел в Стерлитамаке
В Башкирии загорелось помещение в подвале колледжа
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В Башкирии в здании колледжа загорелось помещение в подвале.
По данным МЧС республики, возгорание произошло в подвале здания стерлитамакского политехнического колледжа. Сигнал на пульт диспетчера поступил пятого ноября в 17:10 по местному времени. На место немедленно выехали сотрудники аварийной службы.
Пожар удалось локализовать уже через 22 минуты. В 17:41 горение потушили. Оказалось, что очаг огня возник в бытовке площадью четыре квадратных метра.
- Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано пять человек, - сообщили в МЧС Башкирии.