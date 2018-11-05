2018-11-05T20:21:29+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Нефтехимик»

Подопечные Николая Цулыгина дожали соперника, но пропустили в самом конце встречи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 5 ноября, уфимский «Салават Юлаев» продолжил выездную серию матчем регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика». После трех поражений подряд подопечным Николая Цулыгина была необходима только победа, которую юлаевцам и удалось добыть в Нижнекамске.

Уже на первой минуте лидер «Салавата» Антон Бурдасов открыл счет в матче – 1:0. Такой счет продержался на табло до 49-й минуты матча, когда Ильдар Шиксатдаров восстановил паритет шайб. Третий период, в отличие от предыдущего игрового отрезка был богат на события.

Сначала на 54-й минуте Павел Коледов вновь вывел «Салават» вперед, а затем, ровно через минуту, Линус Умарк увеличил преимущество юлаевцев. В концовке матча зрители увидели еще один гол в исполнении хоккеистов «Нефтехимика» - отличился Дмитрий Огурцов. Но этой шайбе предшествовала драка.

После силового приема юлаевец Эдуард Гиматов вступил в бой с нижнекамцем Глебом Семеновым, из которой вышел победителем. Обоих игроков удалил до конца игры – судьи выписали им дисциплинарные штрафы.

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