2018-11-05T20:00:38+03:00
Спорт

«Уфа» на домашнем поле потерпела поражение от «Крыльев Советов»

Подопечные Сергея Томарова закрепились на дне турнирной таблицы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ФК «Уфа»Фото: пресс-служба ФК «Уфа»
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Сегодня, 5 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Томарова принимали соседей по турнирной таблице самарские «Крылья Советов». Забегая вперед, стоит отметить, что благодаря этому матчу ФК «Уфа» закрепился в зоне стыковых матчей - на 14 месте турнирной таблицы. В зависимости от результатов матча «Анжи» и «Енисея» «горожане» и вовсе могут оказаться на предпоследней строчке.

В первом тайме самарцы уже на 18 минуте распечатали Александра Беленова – отличился защитник «Крыльев» Мирал Самарджич. Ответный гол в ворота гостей на 67-1 минуте встречи забил полузащитник Дмитрий Сысуев. Однако уже в компенсированное время Павел Яковлев забил победный гол.

Итог матча – 2:1 в пользу «Крыльев Советов».

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