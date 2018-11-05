2018-11-05T18:42:41+03:00
Общество

В Госдуме ответили на стих Шнура об изнасиловании дознавательницы полиции в Уфе

Депутат Елена Драпенко не согласилась с музыкантом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Александр ГлузФото: Александр ГлузФото: Александр ГЛУЗ
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Депутат Госдумы Елена Драпеко не согласилась с Сергеем Шнуровым, который накануне довольно жестко «проехался» по ситуации со скандалом в башкирской полиции. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал стихотворение, где высказал мнение о том, что ситуация в органах не изменится даже после этого случая.

Первый заместитель председателя Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с РИА Новости заявила, что ситуация уже меняется.

- Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется, - цитирует депутата РИА Новости.

Елена Драпеко также отметила, что в правоохранительных органах необходимо, в первую очередь, обратить внимание на работу с кадрами, поскольку полицейские больше других профессий подвержены проявлениям жестокости из-за специфики своей работы.

-Я думаю, то, что в полиции происходят такие факты, и мы действительно о них узнаем из хроники, значит, что их раскрывают. Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются "заражению" в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно очень строго, - подчеркнула Драпеко в разговоре с корреспондентами РИА Новости.

Что касается самой истории с изнасилованием 23-летней девушки в отделе по вопросам миграции Уфимского отедла МВД по Башкирии, читайте полную хронологию событий.

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