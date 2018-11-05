В Уфе на оживленном перекрестке столкнулись легковушка и пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-05T18:44:24+03:00

К счастью, никто из пассажиров не пострадал

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Сегодня, 5 ноября, около 11 часов утра в Уфе на пересечении Проспекта Октября и улицы Шафиева произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Маршрутка «Мерседес Спринтер», выполнявшая маршрут №228 столкнулась с ВАЗ-2110. В результате столкновения, к счастью, никто не пострадал.

На место происшествия, помимо дорожной полиции, выезжали сотрудники МЧС по Башкирии в количестве трех человек личного состава и одной единицы техники.

Двоих человек с подозрениями на травмы осмотрели прибывшие медики, но повреждений не обнаружили и их отпустили домой.