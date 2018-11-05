2018-11-05T19:07:07+03:00
Общество

В Башкирии женщина ударила ножом своего мужа

Поначалу мужчина запретил родным вызывать скорую помощь
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня утром из больницы в отдел полиции в Бакалинском районе Башкирии поступил звонок от местных врачей. Они сообщили, что к ним доставлен мужчина с ножевым ранением. Тут же на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

По прибытии полицейские установили – удар ножом нанесла супруга потерпевшего. Как оказалось, во время семейных посиделок с крепким алкоголем, между милыми произошла ссора, в ходе которой женщина и нанесла супругу удар ножом в живот.

- После осознания произошедшего, родственники стали набирать номера экстренных служб, но раненный муж категорически запретил им это делать, опасаясь за судьбу возлюбленной. Спустя некоторое время мужчине стало хуже, и его близкие все же обратились в больницу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Вскоре женщину доставили в отдел полиции, где она во всем призналась. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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