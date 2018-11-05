В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 34-летнего Романа Мытарева

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-05T17:00:44+03:00

Мужчина три недели не выходит на связь с родными

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Родные и близкие 34-летнего жителя Стерлитамака Романа Мытарева бьтют тревогу: мужчина вышел из дома в Стерлитамаке 16 октября и до сих пор не вернулся. К поискам мужчины подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик».

Приметы Романа Мытарева: рост 170 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные трико и черные зимние ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины просят позвонить по номеру телефона: 89871060601 или обратиться в полицию.