В Башкирии на сельской дороге водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-05T16:01:16+03:00

Через полтора часа он признался в содеянном

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье в Татышлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, водитель за рулем «Daewoo Nexia» двигался по сельской дороге и насмерть сбил 18-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении.

В результате аварии молодой человек погиб на месте происшествия, а водитель скрылся в неизвестном направлении. Спустя полтора часа после ДТП он сам позвонил в дежурную часть и признался в содеянном. По словам 30-летнего водителя, он испугался, поскольку находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент в произошедшем разбирается дорожная полиция, а легковушка находится на штрафстоянке.