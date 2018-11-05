В Башкирии на трассе столкнулись внедорожник и отечественная легковушка, один человек погиб

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-05T15:00:38+03:00

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В минувшее воскресенье, 4 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 1548 км федеральной трассы Самара-Челябинск житель Челябинской области за рулем ВАЗ-2107 не уступил дорогу встречному «Лэнд Роверу» при повороте налево. Предварительную версию озвучили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

В результате столкновения 64-летний водитель отечественной легковушки получил множественные травмы, его доставили в больницу. Его 44-летней пассажирке повезло меньше, она скончалась на месте происшествия.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 11 автомобильных аварий. В них погибли два человека и еще 15 получили травмы различной тяжести.