2018-11-05T14:00:06+03:00
Общество

МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах

На трассы республики спустится дымка
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие сутки погода преподнесет жителям Башкирии еще один неприятный сюрприз: ожидается ухудшение видимости на дорогах. В региональном управлении МЧС предупреждают жителей республики о дымке на дорогах.

С 20:00 сегодняшнего дня и до 20:00 завтрашнего в Башкирии местами пройдут дожди со снегом, ожидается слабый гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем -1,+4°. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Синоптики представили прогноз и на всю неделю. Ожидается, что ближе к выходным в республике резко похолодает.

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