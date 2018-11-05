МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-05T14:00:06+03:00

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В ближайшие сутки погода преподнесет жителям Башкирии еще один неприятный сюрприз: ожидается ухудшение видимости на дорогах. В региональном управлении МЧС предупреждают жителей республики о дымке на дорогах.

С 20:00 сегодняшнего дня и до 20:00 завтрашнего в Башкирии местами пройдут дожди со снегом, ожидается слабый гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем -1,+4°. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Синоптики представили прогноз и на всю неделю. Ожидается, что ближе к выходным в республике резко похолодает.