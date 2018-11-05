2018-11-05T13:01:21+03:00
Общество

В Башкирии прямо за рулем скончался водитель автобуса

По предварительной версии у мужчины были проблемы с сердцем
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне утром в Абзелиловском районе республики произошел трагический случай: прямо за рулем микроавтобуса скончался 58-летний мужчина. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, во время поездки мужчине стало плохо, он потерял управление микроавтобусом «Toyota Hiace» и съехал на обочину. Практически после этого он сразу же скончался. К счастью, в этот момент в салоне автобуса никого не было. По словам собеседника ГТРК «Башкортостан», водитель работал на одну из транспортных компаний, зарегистрированных в Челябинске.

В МВД по Башкирии информацию о смерти водителя подтвердили.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Предварительная причина смерти водителя – сердечная недостаточность, - заявили ГТРК «Башкортостан» в пресс-службе ведомства.

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