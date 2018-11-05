Погода на неделю в Башкирии: дымка на дорогах, дожди и гололед

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-05T12:31:00+03:00

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Стало известно какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие семь дней. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют в понедельник, 5 ноября и на следующий день, во вторник, 6 ноября, облачную погоду с прояснениями. Местами по республике пройдут дожди со снегом, прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный 3-8м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем -1,+4°.

На дорогах в ближайшие дни опустится дымка, видимость составит 1-2 км.

По данным Gismeteo.ru, в ближайшую неделю на территории Башкирии ожидается облачная погода, с временными прояснениями. Солнце выйдет из-за облаков лишь в воскресенье, 11 ноября. В Уфе в понедельник ожидается слабый дождь, во вторник – без осадков. Однако со среды и до пятницы, 9 ноября, в башкирской столице зарядят дожди. С понедельника до среды температура воздуха днем будет достигать +3, +4º, в темное время суток до -3º.

Начиная с пятницы, 9 ноября, в республике начнется похолодание. Температура воздуха днем опустится до минусовых значений. В ночное время суток похолодает до -9º.