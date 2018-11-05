2018-11-05T11:57:07+03:00
Общество

Уфимский адвокат обнаружил странную надпись на стене у кабинета судьи

Кто-то острым предметом нацарапал послание для самого родного человека
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Калининском районном суде, рядом с одним из кабинетов, где проходят рассмотрения уголовных дел, появилась необычная надпись. Уфимский адвокат, специализирующийся как раз на защите обвиняемых в уголовных преступлениях, заснял на фото выцарапанную надпись и выложили снимок в социальные сети.

«Мам, я не виноват» - гласит послание неизвестного в адрес самого родного человека.

Как давно эта надпись, вырезанная на стене чем-то острым, появилась у кабинета судьи, не известно. Также, вряд ли нам удастся узнать, цитировал ли автор строчку из песни Михаила Круга, или пытался таким образом оправдаться перед мамой.

Уфимский правозащитник не строил догадок, лишь снял надпись, посчитав ее креативной, в силу ее местонахождения.

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