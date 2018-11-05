2018-11-05T11:27:05+03:00
Происшествия

Житель Башкирии получил два удара ножом, защищая мать

Семейная драма разыгралась в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувшую субботу, 3 ноября, в одном из домов Стерлитамака по улице Вокзальная разыгралась настоящая семейная драма. 22-летний местный житель вступился за свою мать, на которую напал сожитель и получил два удара ножом – в грудь и в живот. Парня экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, на место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Полицейские задержали 48-летнего сожителя хозяйки квартиры по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

- По предварительной версии, между мужчиной и женщиной в ходе распития алкоголя возникла ссора. Присутствовавший в квартире сын решил заступиться за мать. Сожитель схватил нож и два раза ударил им молодого человека, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

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