2018-11-05T11:58:59+03:00
Происшествия

В Уфе внезапно скончался месячный младенец

Причины произошедшей трагедии предстоит выяснить следователям
Павел КРАЙНОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В минувшее воскресенье, 4 ноября, в одном из домов Уфы по улице Заки Валиди скончался месячный младенец. Об этом сообщает издание Ufa1 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, родители обнаружили ребенка мертвым. Что послужило причиной трагедии теперь предстоит выяснить следователям. Семья, в которой малыш появился на свет месяц назад, характеризуется как благополучная.

Как отметил источник Ufa1, ребенка могли придавить во сне, отчего тот, вероятно, задохнулся.

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