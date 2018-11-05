В Уфе внезапно скончался месячный младенец
Причины произошедшей трагедии предстоит выяснить следователям
Фото: архив "КП"
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В минувшее воскресенье, 4 ноября, в одном из домов Уфы по улице Заки Валиди скончался месячный младенец. Об этом сообщает издание Ufa1 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, родители обнаружили ребенка мертвым. Что послужило причиной трагедии теперь предстоит выяснить следователям. Семья, в которой малыш появился на свет месяц назад, характеризуется как благополучная.
Как отметил источник Ufa1, ребенка могли придавить во сне, отчего тот, вероятно, задохнулся.