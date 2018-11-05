2018-11-05T09:00:25+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель иномарки въехал в толпу людей и скрылся

ДТП произошло перед входом в местное кафе [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеороликаФото: скриншот видеоролика
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В минувшую субботу, 3 ноября, в поселке Раевка произошло жуткое происшествие. Мужчина за рулем иномарки наехал на толпу людей, собравшихся у входа в местное кафе «Лилия». После наезда неизвестный поспешил скрыться с места происшествия. Накануне в социальных сетях появилась запись с камеры наружного наблюдения, где запечатлен как момент наезда, так и предположительно, конфликт двоих посетителей заведения.

На кадрах видно, что сначала водитель сигналит людям, стоящим у крыльца. Похоже, что он пытался выехать с парковки, но никто не уступил ему дорогу. Затем автомобилист надавил на газ и проехал сквозь толпу.

По данным МВД по Башкирии подозреваемый задержан. О том, что послужило причиной, по всей видимости, намеренного наезда на толпу, предстоять выяснить следователям.

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