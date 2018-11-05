В Уфе легковушка влетела в отбойник и перекрыла дорогу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-05T10:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 4 ноября, в Уфе на улице Александра Невского произошла курьезная авария. Как сообщают очевидцы в социальных стях, водитель за рулем «Дэу Нексия» не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП у легковушки оторвалось колесо. Вызволять горе-водителя и его пассажира пришлось сотрудникам МЧС по Башкирии.

Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, на место происшествия прибыли четыре спасателя и одна единица техники. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

По словам очевидцев ДТП, оба молодых человека, находящихся в салоне, были пьяны.

Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.