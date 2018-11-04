В Уфе прошел концерт, посвященный Дню народного единства

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-04T17:48:08+03:00

Радий Хабиров пришел вместе со своей женой

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Сегодня, 4 ноября, в государственном концертном зале «Башкортостан» состоялся концерт, посвященный Дню народного единства. В мероприятии приняли участие творческие коллективы со всего города.

Почетным гостем был врио главы Башкирии Радий Хабиров, пришедший на праздник вместе со своей женой Каринэ. Первая пара республики ознакомилась с выставкой народного промысла, пообщалась с мастерами, которые собственными руками творят удивительные изделия.

«Добра, мира и благополучия всем народам нашей страны России!» - с таким сообщением Каринэ Хабирова выложила фотографию в соцсетях.