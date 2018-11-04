В Башкирии покончил с собой 33-летний дознаватель

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-04T18:45:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 4 ноября в Учалах покончил с собой 33-летний дознаватель Юлай Халилов. Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на собственные источники.

Известно, что мужчина работал в должности дознавателя в ОМВД по Учалинскому району с 2009 года. Его тело нашли в садовом домике. Перед самоубийством он оставил предсмертную записку, в которой попросил никого не винить в случившемся.

По предварительной причине, возможными причинами суицида могли стать семейные обстоятельства. В настоящий момент на месте работают следователи.