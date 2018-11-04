Пропавшую в Башкирии 43-летнюю Ирину Алексееву нашли мертвой

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-04T16:09:16+03:00

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Поиски пропавшей 43-летней жительницы Толбазы Аургазинского района Ирины Алексеевой официально прекращены. Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Отклик» сегодня обнаружили тело женщины в лесном массиве.

Известно, что на прочес местности люди выехали к 11:00. Поиски продолжались недолго, буквально через несколько минут по рации пришла информация, что одна из групп наткнулась на труп. На место тут же вызвали полицейских. Им предстоит установить причины смерти.

Напомним, что Ирина Алексеева пропала 9 октября. Она вышла из дома, но назад так и не вернулась. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

«Комсомольская Правда» выражает соболезнования родным погибшей.