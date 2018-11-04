Мокрый снег и гололедица: в Башкирию придет непогода
Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия
Фото: архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Настоящий ураганный ветер и неприятный мокрый снег ожидает жителей Башкирии 5 ноября. Синоптики предупреждают, что в этот день по возможности лучше не выходить на улицу и отсиживаться дома.
Порывы ветра в понедельник могут достигать 20 м/с, а постоянно идущий снег приведет к тому, что на дорогах образуется гололедица. Водителям стоит быть особенно внимательнее.
Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный. Особенно сильным он будет ночью, в светлое время суток его скорость стихнет.
Температура воздуха ночью примерно -4,+1 градусов, днем 0,+5 градусов.