2018-11-04T20:19:05+03:00
Общество

В Башкирии спасатели нашли тело пропавшего 35-летнего рыбака

По словам друзей, он выпал из лодки
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В городе Белорецке завершились поиски 35-летнего Владимира Ляпина, его тело выловили из воды.

Известно, что 1 ноября около 20:00 мужчина отправился на рыбалку на местный пруд вместе с двумя приятелями. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

Друзья Владимира говорят, что пропавший отправился на лодке доставать сети, пока остальные остались в машине. Спохватились приятели только уже спустя два часа и позвонили в МЧС. По предварительной версии, мужчина выпал в воду. Саму лодку нашли на противоположном берегу. Спасатели несколько дней объезжали пруд со специальной техникой.

Родные уверены, что друзья что-то не договаривают. По их словам, они не могут внятно объяснить, что происходило в тот вечер и постоянно путаются в своих рассказах. Один из них так и вовсе два дня не брал трубку телефона.

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