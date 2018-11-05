В Башкирии около месяца назад без вести пропал 34-летний Алексей Петров

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-05T08:30:18+03:00

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В селе Дмитриевка Уфимского района бесследно пропал 34-летний Алексей Петров. Родные сообщили, что в последний раз мужчину видели 13 октября. С тех пор нет никаких новостей о его местонахождении.

Родственники обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт. Башкортостан». В настоящий момент добровольцы формируют отряды добровольцев для прочесывания местности. Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 167, телосложение среднее, волосы русые, короткая стрижка, глаза серые.

В момент пропажи был одет в серую вязаную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном с белой полоской на груди, серый свитер с горлом, брюки цвета хаки и черные полуботинки.

Всем, кто знает о местонахождении Алексея Петрова, просьба сообщить по следующим номерам: 8(800)700-54-52 или 112.