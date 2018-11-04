Пропавшего в Башкирии Рашита Шангареева спасли бездомные

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-04T18:22:07+03:00

Как удалось узнать, больше суток пожилой человек провел на улице

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Появились подробности поисков пропавшего в Башкирии 78-летнего Рашита Шангареева. Напомним, родственники 3 ноября сообщили в полицию о том, что мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Тут же откликнулись добровольцы, которые 4 ноября приступили к поискам на местности. Пожилому мужчине требовалась медицинская помощь, а, учитывая погодные условия, счет шел на часы.

Как рассказали родственники, Рашита Шангареева нашли как раз волонтеры. Несколько человек наткнулась на группу бездомных, среди которых оказался человек, похожий на разыскиваемого. Выяснилось, что бездомные помогли одинокому и потерянному человеку не замерзнуть на улице. Именно это обстоятельство и спасло мужчине жизнь.