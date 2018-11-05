ГИБДД Башкирии разыскивает водителя, который сбил двух людей

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-05T07:30:17+03:00

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

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Сегодня, 4 ноября, рано утром в Кармаскалинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Известно, что неустановленный водитель сбил пешеходов на улице Шоссейной деревни Кабаково и тут же скрылся с места.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, предположительно это был ВАЗ-2114 бело-серого цвета. Автомобиль уехал в направлении деревни Савалеево.

Оба пострадавших в настоящий момент госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

ГИБДД Башкирии просит всех очевидцев этого происшествия обратиться в полицию и помочь в поимке скрывшегося водителя.