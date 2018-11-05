2018-11-05T07:30:17+03:00
Происшествия

ГИБДД Башкирии разыскивает водителя, который сбил двух людей

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 ноября, рано утром в Кармаскалинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Известно, что неустановленный водитель сбил пешеходов на улице Шоссейной деревни Кабаково и тут же скрылся с места.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, предположительно это был ВАЗ-2114 бело-серого цвета. Автомобиль уехал в направлении деревни Савалеево.

Оба пострадавших в настоящий момент госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

ГИБДД Башкирии просит всех очевидцев этого происшествия обратиться в полицию и помочь в поимке скрывшегося водителя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии 17-летнему студенту-наркодилеру ужесточили приговор
МЧС предупреждает всех жителей Башкирии о резком ухудшении погоды
В Башкирии спасатели нашли тело пропавшего 35-летнего рыбака
Новый мэр Уфы запретил муниципальным чиновникам использовать слова «ориентировочно» и «около»
Пропавшего в Башкирии Рашита Шангареева помогли спасти бездомные
Экскурсии окончены: в Уфе отменили популярные маршруты
Появилось видео из квартиры в Уфе, где мужчина из ревности убил своих брата и жену
В Уфе прошел концерт, посвященный Дню народного единства
В Башкирии покончил с собой 33-летний дознаватель
Пропавшую в Башкирии 43-летнюю Ирину Алексееву нашли мертвой
Мокрый снег и гололедица: в Башкирию придет непогода
Смертельное ДТП в Башкирии: легковушка наехала на пешехода
Уфимка полтора часа умоляла молодого врача принять ее, но он даже не поднял глаза
В Уфе нелепая ошибка ремонтников привела к тому, что целый квартал остался без отопления
В Уфе мужчина сорвался с подпорной стены набережной Белой
Куда сходить в Уфе 4 ноября
Уфимец застрелил жену и родного брата после того, как застал их за половым актом