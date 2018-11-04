Новый мэр Уфы запретил муниципальным чиновникам использовать слова «ориентировочно» и «около»

СЕГОДНЯ 19:21 2018-11-04T19:21:14+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин, который только на этой неделе вступил в свою новую должность, сразу же взялся за лексикон своих подчиненных. В частности, на первой оперативке он заявил, что отныне во время доклада муниципальным чиновникам запрещается использовать расплывчатые термины типа «ориентировочно», «вокруг», «около» и прочие.

- Вы сказали «ориентировочно» в 2019 году. Но на кого ориентируемся, что это? Я не понимаю, - высказался Мустафин.

По словам сити-менеджера, все должны говорить только точными цитатами и устанавливать конкретные сроки выполнения поставленных задач.

Напомним, что нового мэра Уфы избрали 29 октября. Он пришел на смену Иреку Ялалову, который, в свою очередь, перешел на работу в Совет Федерации.