Смертельное ДТП в Башкирии: легковушка наехала на пешехода
Все произошло в Уфимском районе
Фото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
Вчера, 3 ноября, поздно вечером в Уфимском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, 30-летний житель Иглинского района управлял автомобилем «Лада Приора» и наехал на 34-летнего пешехода.
По предварительной версии, виноват водитель легковушки, так как все произошло на пешеходном переходе. К сожалению, пострадавшего спасти не удалось. Он погиб, не приходя в сознания, прямо на дороге.
В настоящий момент начато расследование инцидента. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства происшедшего.