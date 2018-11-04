Смертельное ДТП в Башкирии: легковушка наехала на пешехода

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-04T13:39:54+03:00

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Вчера, 3 ноября, поздно вечером в Уфимском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, 30-летний житель Иглинского района управлял автомобилем «Лада Приора» и наехал на 34-летнего пешехода.

По предварительной версии, виноват водитель легковушки, так как все произошло на пешеходном переходе. К сожалению, пострадавшего спасти не удалось. Он погиб, не приходя в сознания, прямо на дороге.

В настоящий момент начато расследование инцидента. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства происшедшего.