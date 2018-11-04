В Уфе нелепая ошибка ремонтников привела к тому, что целый квартал остался без отопления

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-04T12:02:56+03:00

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В Уфе на улице Театральной некачественная работа ремонтников привела к тому, что практически целый квартал остался без отопления и горячей воды.

Сообщается, что 3 ноября строители начали забивать шпунты рядом со зданием Нацбанка Башкирии. Однако перед началом работ никто из бригады не догадался, что требуется изучить схему инженерных путей. В итоге все закончилось плачевно – была пробита труба тепломагистрали.

Суммарно без отопления и горячей воды остались около 30 зданий, из них семь жилых домов. На место ЧП срочно выехали аварийный службы, которые к вечеру того же дня разобрались с проблемой.