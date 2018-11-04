Куда сходить в Уфе 4 ноября

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-04T10:18:10+03:00

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В Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58) в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» пройдет презентация художественной выставки и творческая встреча с художниками Ольгой Фроловой и Еленой Веревкиной, концерт в двух отделениях с участием Эльвиры Ямаловой (орган) и Квартета Рустэма Сулейманова. Завершит этот марафон офлайн-трансляция в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

Начало в 17.00

Вход свободный

В Уфимском джаз-клубе (ул.50 лет СССР, 8) сегодня выступит этно-группа «Йатаган» - квартет мультиинструменталистов , исполняющих народные мелодии на древних башкирских инструментах - ятаган, кул-кубыз, курай, думбыра и других, а также инструментах других народов.(16+)

Начало в 21.000

Цена билетов: 70 руб.

Во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) сегодня дает большой сольный концерт одна из самых востребованных российских певиц - Елена Ваенга, которая привезла в башкирскую столицу новую программу. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1500 - 5000 руб.

В Городском ДК (пр. Октября, 137) выступает «Concord orcestra» - можно послушать симфонические аранжировки хитов таких знаментых рок-групп, как Nirvana, Roxette, Linkin Park, Queen, Metallica и многих других. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1200-2800 руб.