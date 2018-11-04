В Уфе мужчина сорвался с подпорной стены набережной Белой

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-04T11:03:55+03:00

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Нелепый случай произошел в Уфе с компанией молодых людей, которые решили отдохнуть в районе СОК «Биатлон». Известно, что мужчины распивали спиртные напитки, расположившись на подпорной стене набережной реки Белой. Они шутили, веселились, и вдруг в какой-то момент один из друзей после неловкого движения полетел вниз с шестиметровой высоты.

Мужчины от ужаса тут же пришли в себя, попытались достать друга, однако все попытки не увенчались успехом. Пришлось вызывать на место спасателей.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, сотрудники помогли 31-летнему пострадавшему подняться наверх. Затем передали его бригаде скорой помощи.