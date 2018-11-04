2018-11-04T13:04:52+03:00
Общество

Уфимка полтора часа умоляла молодого врача принять ее, но он даже не поднял глаза

Доктор послал пострадавшую в другую больницу
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видео сюжета ГТРКФото: скриншот видео сюжета ГТРК
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Жительница Уфы Зайтуна Валеева попала в неприятную ситуацию. Как рассказывает сама женщина, она поскользнулась при возвращении домой, упала и больно ударилась головой.

Когда поднялась на ноги, Зайтуна почувствовала резкую головную боль. Выхода не было, женщина из последних сил скорее поспешила в ближайшую к месту происшествия больницу, чтобы ее осмотрели и провели необходимые медицинские процедуры.

Ближайшей оказалась больница №21. Каково же было возмущение, когда местный врач даже и не подумал осмотреть пострадавшую.

- Врач говорит я вас не приму, так как вы относитесь к 22 больнице. Я говорю, ну хотя бы посмотрите, мне плохо, - цитирует уфимку телеканал ГТРК «Башкортостан».

По словам Зайтуны, она полтора часа стояла у врача и упрашивала его хотя бы провести поверхностный осмотр, но тот даже не поднимал глаз и заполнял документы. При этом никакой очереди к нему не было, и он был совершенно свободен. Далее женщина принялась снимать происходящее на телефон, и тогда доктор вовсе убежал, покинув рабочее место.

В итоге уфимке пришлось заказывать такси и в таком состоянии ехать в больницу №22. Там уже ей сделали все необходимые процедуры и осмотрели на признаки травм. К счастью, ничего серьезного с ней не произошло.

Руководство 21-й больницы принесли свои извинения Зайтуне Валеевой, пообещали разобраться в случившемся и наказать по всей строгости. Правда, самого равнодушного врача в настоящий момент на месте нет – он ушел в отпуск.

В Башкирии женщине отказали в медицинской помощи из-за прописки.

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